Сон Хын Мин сожалеет об уходе Моуринью из «Тоттенхэма»
09:58
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился мнением об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера «шпор».
«Всегда грустно, когда кто-то теряет работу. Мы работали с Жозе полтора года, у нас были взлеты и падения. Для меня Моуринью останется одним из лучших тренеров в мире. Печально, что он ушел из команды, так и не добившись успеха в каком-нибудь турнире. Жаль, он ведь из тех, кто хочет всегда побеждать», — приводит Goal слова Сона.
Моуринью возглавлял «Тоттенхэм» с ноября 2019 года по апрель 2021 года. 4 мая стало известно, что португальский специалист возглавил «Рому».
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/hes-the-guy-that-wins-everything-son-so-sad-that-one-of-the-best-/11w4glzfn7xo1epjacc3absl3
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