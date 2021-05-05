Сон Хын Мин сожалеет об уходе Моуринью из «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился мнением об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера «шпор».

«Всегда грустно, когда кто-то теряет работу. Мы работали с Жозе полтора года, у нас были взлеты и падения. Для меня Моуринью останется одним из лучших тренеров в мире. Печально, что он ушел из команды, так и не добившись успеха в каком-нибудь турнире. Жаль, он ведь из тех, кто хочет всегда побеждать», — приводит Goal слова Сона.

Моуринью возглавлял «Тоттенхэм» с ноября 2019 года по апрель 2021 года. 4 мая стало известно, что португальский специалист возглавил «Рому».