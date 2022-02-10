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Сегодня, 01:14

Сон Хын Мин разочарован поражением «Тоттенхэма» в матче с «Саутгемптоном»

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (2:3) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Честно говоря, очень разочарован и расстроен. Особенно обидно, что играли дома и вели в счете. Мы должны действовать намного лучше в таких моментах как сегодня, пропуская голы за пять минут. Знали, что «Саутгемптон» будет давить и действовать агрессивно. Все теряют очки, и это досадный для нас результат. Мы не смотрим на другие команды и хотим находится как можно выше в турнирной таблице», — приводит слова Сон Хын Мина BBC Sport.

«Тоттенхэм» идет на 7-м месте в АПЛ, набрав 36 очков. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого в активе 60 очков.

В воскресенье, 13 февраля, «шпоры» сыграют против «Вулверхэмптона», начало — в 17:00 мск.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/59750044?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=620438b0571bfc64f8e6391e%26Son%20%27disappointed%27%262022-02-09T21%3A57%3A04.822Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:1d13638f-7132-
Сон Хын Мин
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Саутгемптон
ФК Тоттенхэм Хотспур
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 24 19 3 2 57-14 60
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 21 11 3 7 28-27 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Саутгемптон 23 6 10 7 29-36 28
11
 Астон Вилла 22 8 3 11 31-35 27
12
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
13
 Кр. Пэлас 23 5 10 8 32-35 25
14
 Брентфорд 24 6 5 13 26-40 23
15
 Лидс 22 5 8 9 27-43 23
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 23 4 5 14 14-46 17
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 20 1 5
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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