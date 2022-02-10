Сон Хын Мин разочарован поражением «Тоттенхэма» в матче с «Саутгемптоном»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (2:3) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Честно говоря, очень разочарован и расстроен. Особенно обидно, что играли дома и вели в счете. Мы должны действовать намного лучше в таких моментах как сегодня, пропуская голы за пять минут. Знали, что «Саутгемптон» будет давить и действовать агрессивно. Все теряют очки, и это досадный для нас результат. Мы не смотрим на другие команды и хотим находится как можно выше в турнирной таблице», — приводит слова Сон Хын Мина BBC Sport.

«Тоттенхэм» идет на 7-м месте в АПЛ, набрав 36 очков. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого в активе 60 очков.

В воскресенье, 13 февраля, «шпоры» сыграют против «Вулверхэмптона», начало — в 17:00 мск.