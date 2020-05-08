Сон Хын Мин прошел курс подготовки в южнокорейской армии и вошел в пятерку лучших своей группы

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прошел трехнедельный курс армейской подготовки в Южной Корее, сообщает Sky Sports.

Форвард начал проходить курс подготовки 20 апреля и закончил его одним из лучших. Сообщается, что игрок вошел в пятерку лучших в своей группе, которая состояла из 157 человек. Уточняется, что Сон показал лучший результат в стрельбе. После завершения курса футболисту вручили соответствующий диплом. Нападающему предстоит выполнить ряд общественных работ до 2023 года, чтобы полностью выполнить свои армейские обязанности.

Son Heung-Min in gear during military training in South Korea. pic.twitter.com/iQD1y5aqaT — ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2020

В Корее каждый мужчина должен к 28 годам пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. Благодаря победе в Кубке Азии со сборной Кореи Сон был освобожден от службы в армии, но ему придется пройти базовую подготовку. Перед этим он пробыл 14 дней на карантине после прилета из Англии. Ожидается, что футболист вернется в Лондон в середине мая.