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Сон Хын Мин продлит контракт с «Тоттенхэмом»

06:25
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин подпишет новый контракт, сообщает The Spurs Express. 28-летний кореец поставить подпись под соглашением с увеличенной зарплатой.

В этом сезоне Сон сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.

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