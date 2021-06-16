Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сон Хын Мин практически договорился о новом контракте с «Тоттенхэмом»

17:22
Теги:

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин продлит контракт с лондонским клубом. Стороны ведут переговоры с декабря и почти договорился по всем условиям, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Нынешнее соглашение 28-летнего корейца истекает в 2023 году. Он подпишет новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях.

Сон Хын Мин признан лучшим футболистом команды по итогам сезона.

В сезоне-2020/21 Сон провел 50 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, на его счету 22 гола и 17 результативных передач.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Турция — Уэльс: прогноз Сергея Шавло на матч Евро-2020
Евро-2020: расписание и результаты матчей 16 июня, Финляндия — Россия и другие
Италия — Швейцария: прогноз Игоря Колыванова на матч Евро-2020 16 июня
Губерниев признался, был ли его конфликт с Бузовой постановочным

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд