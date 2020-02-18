Сон Хын Мин перенесет операцию из-за перелома руки

Пресс-служба «Тоттенхэма» опубликовала на официальном сайте «шпор» обновленную информацию о травме форварда Сон Хын Мина. Из-за перелома правой руки 27-летний южнокорейский футболист перенесет операцию.

Сон получил травму 16 февраля в матче с «Астон Виллой» (3:2) в 26-м туре чемпионата Англии.

Нападающий не сможет играть в течение нескольких недель, информирует медицинский штаб лондонцев. Ранее из-за травмы выбыл другой форвард Харри Кейн.

В текущем сезоне Сон провел 32 матча за «Тоттенхэм», забил 16 голов и сделал 8 результативных передач.