Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин рассказал о том, как проходил военные сборы в армии Южной Кореи.

— Это были непростые три месяца, — рассказал в интервью клубной пресс-службе Сон. — Тем не менее, я получил неплохой опыт. В целом я получил удовольствие, хотя не скажу, что все понравилось. Со мной проходили отличные ребята. 3 недели курса молодого бойца были тяжелыми, но я постарался извлечь из этого периода максимум пользы. Не знаю, как у других, но мне эти 3 недели показались очень длинными. Сначала я не был ни с кем знаком, но все очень быстро друг друга узнали. Ребята поначалу боялись даже начать разговор со мной, но вскоре мы уже вовсю шутили.