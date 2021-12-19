Сон Хын Мин — о матче с «Ливерпулем»: «Хочу забрать у них три очка, потому что это наш дом»
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин рассказал, чего ждет от предстоящего матча с «Ливерпулем» в 18-м туре АПЛ.
«Ливерпуль» — сильная команда, люблю следить за их матчами. Фанату футбола всегда интересно наблюдать за их матчами. Но я не хочу, чтобы они думали, что могут легко прийти сюда и получить три очка. Я так просто их не отдам. Я хочу забрать у них три очка, потому что это наш дом", — цитирует футболиста Liverpool Echо.
Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» пройдет сегодня, 19 декабря, в Лондоне. Начало — в 19.30 (мск).
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