Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин рассказал, чего ждет от предстоящего матча с «Ливерпулем» в 18-м туре АПЛ.

«Ливерпуль» — сильная команда, люблю следить за их матчами. Фанату футбола всегда интересно наблюдать за их матчами. Но я не хочу, чтобы они думали, что могут легко прийти сюда и получить три очка. Я так просто их не отдам. Я хочу забрать у них три очка, потому что это наш дом", — цитирует футболиста Liverpool Echо.

Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» пройдет сегодня, 19 декабря, в Лондоне. Начало — в 19.30 (мск).