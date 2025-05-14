Сон Хын Мин не считает себя легендой «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отметил, что по-прежнему не считает себя легендой лондонского клуба.

— Вы говорили ранее, что не считаете себя легендой «Шпор», пока не выиграете трофей. Вы все еще так считаете?

— Да, это всего лишь мое мнение. У каждого может быть свое мнение. Прошло десять лет, я все еще думаю так же, несмотря на то что даже забиваю много голов и вношу много вклада в результаты клуба, но я все еще не считаю себя частью пазла. Не хватает частей пазла. Так что да, просто сделаем так, чтобы это произошло [завоевание трофея]. А потом посмотрите, что я скажу после игры, — сказал Сон в эфире TNT Sports.

В сезоне-2024/25 «Тоттенхэм» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Матч состоится 21 мая.