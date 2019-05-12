Сон Хын Мин – лучший игрок сезона в "Тоттенхэме" по версии болельщиков

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин признан лучшим игроком команды сезона-2018/19 по версии болельщиков клуба, информирует официальный Твиттер "шпор".
В текущем сезоне Сон принял участие в 47 матчах "Тоттенхэма", забил 20 голов и отдал 10 голевых передач.
"Тоттенхэм" занял четвертое место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона-2018/19.
Your 2018/19 Player of the Season...– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 12 мая 2019 г.
...Heung-Min Son! 🇰🇷 🏆 #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/1grkftJUXj
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