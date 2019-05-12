Сон Хын Мин – лучший игрок сезона в "Тоттенхэме" по версии болельщиков

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин​ признан лучшим игроком команды сезона-2018/19 по версии болельщиков клуба, информирует официальный Твиттер "шпор".

В текущем сезоне Сон принял участие в 47 матчах "Тоттенхэма", забил 20 голов и отдал 10 голевых передач.

"Тоттенхэм" занял четвертое место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона-2018/19.