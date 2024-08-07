Сон Хын Мин: «Моуринью кричал на меня в раздевалке как на лучшего игрока «Тоттенхэма»
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился впечатлениями от работы с португальским специалистом Жозе Моуринью.
«Однажды во время перерывал он опозорил меня перед всеми и сказал: «Ты не хочешь играть с такими командами, как «Бернли» и «Стоук Сити». Я был так расстроен. После игры Моу извинился. Он сказал, что хотел убедиться, что другие игроки не ленятся, крича на меня как на лучшего игрока «Шпор», — приводит пресс-служба EA Sports слова Сона.
Моуринью тренировал «Тоттенхэм» с 2019 по 2021 год.
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|И
|В
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|П
|+/-
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1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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