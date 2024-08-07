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Сон Хын Мин: «Моуринью кричал на меня в раздевалке как на лучшего игрока «Тоттенхэма»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился впечатлениями от работы с португальским специалистом Жозе Моуринью.

«Однажды во время перерывал он опозорил меня перед всеми и сказал: «Ты не хочешь играть с такими командами, как «Бернли» и «Стоук Сити». Я был так расстроен. После игры Моу извинился. Он сказал, что хотел убедиться, что другие игроки не ленятся, крича на меня как на лучшего игрока «Шпор», — приводит пресс-служба EA Sports слова Сона.

Моуринью тренировал «Тоттенхэм» с 2019 по 2021 год.

Сон Хын Мин
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Жозе Моуринью
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6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
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14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
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16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
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