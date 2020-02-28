Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин будет помещен в карантин после возвращения из Кореи, сообщает Fox Sports. Форвард на родине перенес операцию на сломанной руке.

В «Тоттенхэме» опасаются, что он мог заразиться коронавирусом.

Эпидемия коронавируса вспыхнула в Китае в конце прошлого года. В Корее на данный момент зафиксировано 2337 случаев заболеваний, 16 человек умерли.

Сроки восстановления Сон Хын Мина от травмы еще неизвестны, главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью надеется, что форвард успеет вернуться до конца сезона.