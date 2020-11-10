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Сол Кэмпбелл или Фил Невилл могут возглавить «Шеффилд Уэнсдей»

18:50

Аутсайдер чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» намерен уволить главного тренера Гэри Монка. Команда занимает предпоследнее, 23-е место в турнирной таблице в нынешнем сезоне, сообщает Sky Sports.

Главным претендентом на роль нового тренера называется бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл. Последним местом его работы был клуб третьего дивизиона «Саутенд», который он покинул в июне.

Также на роль тренера «Шеффилда» претендует экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Фил Невилл. Он работал с женской сборной Англии.

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