Сол Кэмпбелл или Фил Невилл могут возглавить «Шеффилд Уэнсдей»

Аутсайдер чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» намерен уволить главного тренера Гэри Монка. Команда занимает предпоследнее, 23-е место в турнирной таблице в нынешнем сезоне, сообщает Sky Sports.

Главным претендентом на роль нового тренера называется бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл. Последним местом его работы был клуб третьего дивизиона «Саутенд», который он покинул в июне.

Также на роль тренера «Шеффилда» претендует экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Фил Невилл. Он работал с женской сборной Англии.