Сократис рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в «Арсенале» прошлой осенью

Защитник «Олимпиакоса» Сократис Папастатопулос рассказал о своем уходе из «Арсенала».

«Было трудно, ведь я не мог играть из-за того, что меня не включили в заявку на сезон-2020/21. У меня были предложения летом, но переговоры не удались. Несмотря на то, что меня исключили из заявки, я старался на тренировках и оставался профессионалом до конца. Игра с «Арсеналом» в Лиге Европы? Мне не нужно ничего доказывать Артете или кому-то еще. Артета принял решение о моем уходе, клуб согласился», — приводит Goal слова Сократиса.

Сократис покинул «Арсенал» в январе на правах свободного агента, после чего заключил контракт с «Олимпиакосом». Греческий клуб сыграет с «канонирами» в 1/8 финала Лиги Европы.