В среду, 4 декабря, в 15-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм», а «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном». Интересный «экспресс» на эти матчи можно собрать при помощи БК «Лига Ставок».

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: гости не проиграют за 1,50

После прихода Жозе Моуринью «Тоттенхэм» превратился в одну из самых веселых команд Европы. В чемпионате «шпоры» дважды победили со счетом 3:2, а в Лиге чемпионов ответили четырьмя мячами на два пропущенных от «Олимпиакоса». Не приходится сомневаться, что португалец по-особому настроит лондонцев на матч со своим бывшим клубом — кризисным «Манчестер Юнайтед».

Начало матча: 22:30 (мск)

Стадион: «Олд Траффорд»

«Ливерпуль» — «Эвертон»: победа хозяев с форой «-1,5» за 2,10

К ливерпульскому дерби соперники подходят в совершенно разном настроении. «Красные» лидируют в чемпионате, опережая «Лестер» на восемь очков, а главного конкурента — «Манчестер Сити» — на 12. «Синие» же находятся всего в двух очках от зоны вылета и никак не могут выбраться из затянувшегося пике. И, попадись команде Клоппа, любой другой соперник можно было бы ожидать неожиданности, но в главной игре города лидер премьер-лиги слабины себе не даст.

Начало матча: 23:15 (мск)

Стадион: «Энфилд»

Общий коэффициент «экспресса»: 3,15

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