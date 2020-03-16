Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Собаки мешают Зинченко поддерживать форму во время паузы в АПЛ

18:03
Теги:

Влада Седан, невеста защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, опубликовала видео в Instagram. На видео видно, как украинец пытается сделать упражнение дома. Его собаки мешают ему заниматься.

Ранее чемпионат Англии был прерван из-за коронавируса. 23-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за «Сити» и забил один мяч.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России заразились как минимум 93 человека. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1444
Все опросы
Что делать с чемпионатом России по футболу во время пандемии коронавируса?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир