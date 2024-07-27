Снуп Догг рассказал, как ходил по Ливерпулю в экипировке «МЮ»: «Болельщики хуже гангстеров»

Известный американский рэпер Снуп Догг вспомнил, как ходил по Ливерпулю в куртке «Манчестер Юнайтед».

«Я знаю, что не стоит носить футбольную форму на вражеской территории. Но вначале я этого не знал. Когда я впервые приехал сюда, в Ливерпуль, я надел куртку «Манчестер Юнайтед». Мне сказали: «Какого хера ты делаешь? Сними эту форму!» Болельщики, вы хуже, чем гангстеры!» — приводит слова Догга Goal.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» являются непримиримыми соперниками в английском футболе.

В прошлом сезоне мерсисайдцы заняли третье место в таблице АПЛ, а «красные дьяволы» финишировали на восьмой строчке.