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Снуп Догг рассказал, как ходил по Ливерпулю в экипировке «МЮ»: «Болельщики хуже гангстеров»

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Известный американский рэпер Снуп Догг вспомнил, как ходил по Ливерпулю в куртке «Манчестер Юнайтед».

«Я знаю, что не стоит носить футбольную форму на вражеской территории. Но вначале я этого не знал. Когда я впервые приехал сюда, в Ливерпуль, я надел куртку «Манчестер Юнайтед». Мне сказали: «Какого хера ты делаешь? Сними эту форму!» Болельщики, вы хуже, чем гангстеры!» — приводит слова Догга Goal.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» являются непримиримыми соперниками в английском футболе.

В прошлом сезоне мерсисайдцы заняли третье место в таблице АПЛ, а «красные дьяволы» финишировали на восьмой строчке.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
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17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
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17.08 17:00
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