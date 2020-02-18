Смоллингом интересуются «Эвертон» и «Тоттенхэм»

«Эвертон» и «Тоттенхэм» заинтересованы в защитнике «Ромы» Крисе Смоллинге, и уже контактировали с его представителем, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 30-летний англичанин, проводящий сезон в римской команде на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», хочет остаться в столице Италии, но такой вариант будет маловероятен, если «Рома» не попадет в Лигу чемпионов (команда занимает 5-е место в чемпионате Италии-2019/20 после 24 туров). «Красные дьяволы» готовы предложить Смоллингу новый контракт, но на пониженных условиях, в отличие от «Эвертона» и «Тоттенхэма», которые уже контактировали с агентом игрока по поводу возможного трансфера.

В сезоне-2019/20 Смоллинг провел за «Рому» 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Нынешний контракт англичанина с «МЮ» действует до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 20 миллионов евро.