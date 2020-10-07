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Смоллинг трогательно попрощался с «Манчестер Юнайтед»

14:58
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Защитник Крис Смоллинг попрощался с «Манчестер Юнайтед» перед переходом в «Рому».

«Все началось в июле 2010 года. 10 лет, 323 матча, 2 чемпионства и 6 кубков. «Юнайтед» — особенное место, вместе с клубом мы достигали особенных результатов, которыми я горжусь. Это клуб, где победа — это необходимость. Я покидаю команду не только более высококлассным футболистом, но и более состоявшейся личностью, «МЮ» навсегда в моем ДНК. Спасибо всем, кто связан с этим клубом, спасибо фанатам. Уверен, что команда вернет себе былое величие», — написал у себя в Twitter Смоллинг.

30-летний англичанин провел в римской команде сезон-2019/20 на правах аренды, в минувшее трансферное окно он стал полноценным футболистом «Ромы».

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