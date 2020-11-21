Смоллинг: «Манчестер Юнайтед» поставил меня в дерьмовое положение"

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг рассказал о том, как уходил из «Манчестер Юнайтед» в минувшее трансферное окно.

— Наверное, это была самая низкая точка для меня в «Манчестер Юнайтед», — приводит The Telegraph слова Смоллинга. — Это был шок, я не ожидал такого, не ожидал, что все будет сделано именно так. Не хочу влезать в планы Сульшера, но, если бы мне сказали о желании расстаться со мной летом, то у меня были бы совсем другие планы. Я знал, что мои дни в «МЮ» при Сульшере сочтены, просто был немного расстроен.

Во-первых, мне бы хотелось, чтобы клуб сказал о желании расстаться со мной немного раньше, во-вторых, я смог уйти только в последний день трансферного окна в Италии. Английское окно уже закрылось, я оказался в дерьмовом положении. Мне нужно было принимать решение. Сульшер сказал мне: «Я не уверен, когда ты сыграешь в следующий раз». В идеальной ситуации я бы знал о том, что на меня не рассчитывают, еще в начале лета и заранее строил планы, а в итоге все дошло до того, что у меня был один день на решение. Тем более, моя жена тогда только родила ребенка. Очень много всего случилось в короткий промежуток времени.