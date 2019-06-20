СМИ: Жоржинью может перейти в "Ювентус" вслед за Сарри

Полузащитник "Челси" Жоржинью может вернуться в Италию в это межсезонье.
По информации Mirror, 27-летний хавбек не против вновь поработать с главным тренером Маурицио Сарри, который возглавил "Ювентус". Именно Сарри был инициатором перехода бразильца в "Челси" в 2018 году.
– У Жоржинью четырехлетний контракт с "Челси". Мы подождем несколько дней, чтобы выяснить, есть ли правда об интересе со стороны "Юве", – сказал агент футболиста Жоао Сантос. – Его прошлое в "Наполи" не будет проблемой.
Прямо сейчас Жоржинью счастлив в Англии. Он нашел отличную атмосферу, и мы не можем сказать, что он хотел бы перейти куда-то еще, но на трансферном рынке может случиться все что угодно. Мы подождем и посмотрим.
В сезоне 2018/19 Жоржинью провел за "Челси" 54 матча во всех турнирах, забил 2 гола и получил 10 желтых карточек.