СМИ: Жоржинью может перейти в "Ювентус" вслед за Сарри

Полузащитник "Челси" Жоржинью может вернуться в Италию в это межсезонье.

По информации Mirror, 27-летний хавбек не против вновь поработать с главным тренером Маурицио Сарри, который возглавил "Ювентус". Именно Сарри был инициатором перехода бразильца в "Челси" в 2018 году.

– У Жоржинью четырехлетний контракт с "Челси". Мы подождем несколько дней, чтобы выяснить, есть ли правда об интересе со стороны "Юве", – сказал агент футболиста Жоао Сантос. – Его прошлое в "Наполи" не будет проблемой.

Прямо сейчас Жоржинью счастлив в Англии. Он нашел отличную атмосферу, и мы не можем сказать, что он хотел бы перейти куда-то еще, но на трансферном рынке может случиться все что угодно. Мы подождем и посмотрим.