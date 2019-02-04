СМИ: Защитник "Ливерпуля" Гомез перенесет операцию

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомез будет вынужден лечь на операцию, сообщают британские СМИ. Ранее он получил перелом левой ноги.

Как информирует Liverpool Echo, футболист перенесет хирургическое вмешательство на левой ноге. Он получил перелом 5 декабря 2018 года в матче с "Бернли" (3:1) и с тех пор не играл. В клубе надеются, что игрок сможет участвовать в заключительных матчах сезона.

В текущем сезоне 21-летний защитник провел 18 матчей за "Ливерпуль"

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