СМИ: "Ювентус" готов предложить "МЮ" Дибалу и Сандру в обмен на Погба

"Ювентус" планирует предложить "Манчестер Юнайтед"​ двух игроков в обмен на хавбека Поля Погба, чтобы опередить "Реал" в борьбе за француза.

Испанский клуб готов удовлетворить трансферный запрос "МЮ" и заплатить за 26-летнего француза 120 миллионов евро, но сперва руководству "Реала" нужно определиться с будущим нападающего Гарета Бэйла. Возможный трансфер валлийца существенно разгрузит зарплатную ведомость клуба.

"Ювентус" не имеет таких средств, но готов предложить в обмен двух игроков, в которых заинтересованы манкунианцы. Это форвард Пауло Дибала и защитник Алекс Сандру, утверждает Express. По информации источника, аргентинец рассматривается как замена Ромелу Лукаку, который может уйти в "Интер"​.

Главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер​ попросил руководство клуба завершить комплектование состава к 1 июлю.

В сезоне 2018/19 Поль Погба провел за "Юнайтед" 47 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач.