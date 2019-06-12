СМИ: Вудворд продолжит отвечать за трансферы в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" не планирует проводить глобальных изменений в структуре клуба, отвечающей за трансферы.

По информации Mirror, руководить трансферной политикой манкунианцев продолжит вице-президент клуба Эд Вудворд, который ранее неоднократно подвергался критике.

В последнее время функционер занимался поиском специалиста, который будет помогать с будущими подписаниями. Но после переговоров с Рио Фердинандом, Патрисом Эвра и Дарреном Флетчером появилось мнение, что целесообразнее создать специальный коммитет, состоящий из бывших футболистов, чем нанимать кого-то конкретного.

Также сообщается, что "Юнайтед" не будет искать человека на должность спортивного директора. За главным тренером Уле Гуннаром Сульшером и его помощником Майком Феланом остается право вето на любое подписание.

В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в премьер-лиге, отстав от зоны Лиги чемпионов на 5 очков.

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