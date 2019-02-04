СМИ: Варди нецензурно высказался о Пюэле после поражения от "МЮ"

Форвард "Лестера" Джейми Варди после матча 25-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:0) использовал нецензурное выражение, говоря о главном тренере команде Клоде Пюэле, утверждает talkSport.

Сообщается, что форварду не понравилось, что Пюэль после игры общался с Полем Погба, выйдя на поле. После этого, по утверждению источника Варди произнес матерное выражение, увидев это. Он выразил недовольство в разговоре с партнерами по команде.

32-летний нападающий в текущем сезоне провел 23 матча за "Лестер" и забил семь мячей при трех голевых передачах.

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