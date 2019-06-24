СМИ: Ван-Биссака пройдет медосмотр в "Манчестер Юнайтед" на этой неделе

Защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

По информации Goal, стороны согласовали сумму трансфера, которая составит 62 миллиона евро. На этой неделе 21-летний англичанин пройдет медицинский осмотр на базе манкунианцев и подпишет с новым клубом пятилетний контракт.

В сезоне 2018/19 Аарон Ван-Биссака провел за "Кристал Пэлас" ​35 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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