СМИ: В чемпионате Англии будут наказывать игроков за жест, показывающий экран ВАР

Со следующего сезона в чемпионате Англии будет работать ВАР. В связи с этим в правилах произойдут некоторые изменения.

Как информирует Daily Mail, если футболист или тренер будет показывать арбитру жесту, имитирующий экран ВАР, то ему будет показана желтая карточка. Так в Англии будут бороться с настойчивыми просьбами к судьям посмотреть видеоповтор. Кроме того, тренеры будут наказаны и за апелляции к четвертым арбитрам.

ВАР в следующем сезоне будут использовать во всех 380 матчах премьер-лиги.

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