СМИ: увольнение Сарри обойдется "Челси" в 5 миллионов фунтов стерлингов

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри может быть отправлен в отставку в ближайшее время. Как утверждает The Sun, увольнение 60-летнего итальянского специалиста обойдется "синим" в 5 миллионов фунтов стерлингов.

Эта неустойка станет самой маленькой из всех компенсаций, которые "Челси" выплачивал тренерам в эпоху Романа Абрамовича. Контракт с Сарри рассчитан до конца сезона-2020/21. Ранее сообщалось, что итальянец может быть уволен в случае поражения от "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги.

"Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 50 очков после 26 туров. "Синие" вылетели из Кубка Англии, уступив "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала (0:2).

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