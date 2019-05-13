СМИ: УЕФА хочет добиться отстранения "Манчестер Сити" от еврокубков

"Манчестер Сити" может быть отстранен от участия в еврокубков, сообщает NY Times. Следственная палата УЕФА по финансовому контролю в марте начала расследование в отношении клуба по подозрению в нарушении правил финансового fair play.

По данным источника, глава следственной группы будет добиваться дисквалификации для "Ман Сити" на один сезон. Клуб обвиняют в предоставлении неверных сведений по прошлому делу о нарушении финансового fair play в 2014 году. Тогда клуб был оштрафован на 60 миллионов евро.

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в сезоне-2018/19 и должен начать следующий сезон в групповом турнире Лиги чемпионов.