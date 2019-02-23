СМИ: Тренер сборной Англии Холланд может заменить Сарри в "Челси" до конца сезона

И.о. главного тренера "Челси" может стать Стив Холланд, работающий в сборной Англии. Такой вариант возможен, если Маурицио Сарри будет отправлен в отставку.

По информации The Telegraph, итальянскому тренеру грозит увольнение. Если отставка произойдет, "Челси" пробует договориться с Футбольной ассоциацией Англии, чтобы Холланд совмещал работу в клубе и в сборной до конца нынешнего сезона. Англичанин является ассистентом Гарета Саутгейта в национальной команде.

48-летний Стив Холланд ранее уже был помощником главного тренера "Челси" и и.о. главного тренера. Вместе с командой он дважды стал чемпионом Англии, Победителем Кубка Англии, Кубка лиги, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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