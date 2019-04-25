Руководство "Тоттенхэма" оценивает Кристиана Эриксена в 130 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Daily Mail. Текущее соглашение 27-летнего датчанина со "шпорами" истекает 30 июня 2020 года.

Президент "Тоттенхэма" Даниель Леви надеется, что высокая стоимость Эриксена оттолкнет "Реал" от попытки приобрести хавбека.

Ранее сообщалось, что "шпоры" начнут переговоры о новом соглашении с датчанином в это межсезонье.

В текущем сезоне Эриксен провел 44 матча за "Тоттенхэм", забил 8 голов и отдал 17 голевых передач.

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