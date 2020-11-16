СМИ: Терри может возглавить «Дерби»

Помощник Дина Смита в «Астон Вилле» Джон Терри может возглавить «Дерби», сообщает Daily Mail.

По данным источника, «вилланы» не хотят отпускать модолого специалиста, но сам Терри не против попробовать себя в роли главного тренера. В субботу, 14 ноября, «бараны» расторгли контракт с Филлипом Коку, на данный момент легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни исполняет обязанности главного тренера клуба.

В нынешнем сезоне чемпионшипа «Дерби» находится на последнем месте, имея после 11-и игр 6 очков.