Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

СМИ: Терри может возглавить «Дерби»

08:15
Теги:

Помощник Дина Смита в «Астон Вилле» Джон Терри может возглавить «Дерби», сообщает Daily Mail.

По данным источника, «вилланы» не хотят отпускать модолого специалиста, но сам Терри не против попробовать себя в роли главного тренера. В субботу, 14 ноября, «бараны» расторгли контракт с Филлипом Коку, на данный момент легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни исполняет обязанности главного тренера клуба.

В нынешнем сезоне чемпионшипа «Дерби» находится на последнем месте, имея после 11-и игр 6 очков.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир