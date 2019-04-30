Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер обрушился с критикой в адрес нападающего Антони Марсьяля после матча 36-го тура чемпионата Англии против "Челси" (1:1), утверждает Daily Mail.

По информации СМИ, Сульшер ругал Марсьяля при других игроках "МЮ". Норвежцу не нравится отношение французского форварда к игре. Перед встречей с "Челси" Сульшер отметил пассивность Марсьяля в процессе предыгровой тренировки.

В текущем сезоне 23-летний француз провел 37 матчей за "МЮ", забил 12 голов и отдал три голевые передачи.

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