03:55 | Футбол — Англия

СМИ: Сульшер остается в "Манчестер Юнайтед". Решение окончательное

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"Манчестер Юнайтед" оставит норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает The Sun. Руководством "МЮ" приняло окончательное решение по этому вопросу.

После матча 26-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма" (3:0) состоялась встреча члена совета директоров клуба Аврама Глэйзера, Сульшера и его агента. Официально о назначении будет объявлено в конце сезона.

Сульшер исполняет обязанности главного тренера  "МЮ" с 19 декабря 2018 года. При нем команда не проигрывает 9 матчей. 

 

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