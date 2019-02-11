СМИ: Сульшер остается в "Манчестер Юнайтед". Решение окончательное

"Манчестер Юнайтед" оставит норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает The Sun. Руководством "МЮ" приняло окончательное решение по этому вопросу.

После матча 26-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма" (3:0) состоялась встреча члена совета директоров клуба Аврама Глэйзера, Сульшера и его агента. Официально о назначении будет объявлено в конце сезона.

Сульшер исполняет обязанности главного тренера "МЮ" с 19 декабря 2018 года. При нем команда не проигрывает 9 матчей.