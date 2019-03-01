СМИ: Сульшер - единственный кандидат на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Норвежец Уле Гуннар Сульшер является единственным кандидатом на должность постоянного главного тренера "Манчестер Юнайтед", информирует ESPN.

Отмечается, что руководство клуба довольно результатами 46-летнего специалиста и не планирует вести переговоры с кем-то еще. Поэтому в конце сезона он будет назначен на должность главного тренера.

Под руководством Сульшера, который изначально рассматривался как временная фигура, "Манчестер Юнайтед" одержал 12 побед, два раза сыграл вничью и проиграл "ПСЖ" в Лиге чемпионов.