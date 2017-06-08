СМИ: Слуцкий начнет работу в "Халл Сити" на следующей неделе

Владелец "Халл Сити" Асем Аллам сделал окончательный выбор в пользу Леонида Слуцкого, сообщает Mirror. Экс-наставник сборной России займет место главного тренера команды в течение 48 часов. Игрокам "Халла" Слуцкий будет представлен на следующей неделе. Перед россиянином будет поставлена задача вывести команду в премьер-лигу.

Напомним, что Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года. С тех пор он находится в поисках работы. Некоторое время бывший тренер сборной России находился в Англии – следил за английским футболом и изучал язык. Ранее СМИ сообщали о том, что он может возглавить "Уотфорд", но клуб премьер-лиги отказался от его кандидатуры.

"Халл Сити" по итогам сезона-2016/17 занял в премьер-лиге 18-е место и вылетел в чемпион-лигу.

Daily Star: "Слуцкий согласовал с "Халлом" двухлетний контракт" //

Журналист Daily Star: "Зарплата Слуцкого в "Халле" – 450 тысяч фунтов в год //

"Пусть фанаты умирают, когда захотят". Куда зовут Слуцкого //

Первый экзамен Слуцкого – "Оксфорд". Что ждет тренера в "Халле"