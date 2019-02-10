СМИ: Скоулз возглавил "Олдхэм"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пол Скоулз возглавил "Олдхэм", выступающий в третьем дивизионе, сообщает Sky Sports. 44-летний специалист приступит к работе в понедельник, а во второй половине дня состоится его пресс-конференция.

BREAKING: Paul Scholes has been appointed Oldham manager, Sky Sports News understands. #SSN pic.twitter.com/S7tvTyOUVe – Sky Sports News (@SkySportsNews) 10 февраля 2019 г.

Напомним, в составе "МЮ" Скоулз 11 раз становился чемпионом Англии, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов.

"Олдхэм" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка после 30 туров.

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