СМИ: Сессеньон отказался продлевать контракт с "Фулхэмом"

Полузащитник "Фулхэма" Райн Сессеньон может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации Sky Sports, 19-летний англичанин отказался подписывать новый контракт с "дачниками". Текущее соглашение Сессеньона рассчитано до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Лондонский клуб называется наиболее вероятным местом продолжения карьеры футболиста.

В сезоне 2018/19 Райн Сессеньон провел за "Фулхэм" 38 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.