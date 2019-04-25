Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане недоволен ролью запасного и намерен покинуть команду в летнее трансферное окно.

Футболист недоволен отсутствием постоянной игровой практики и готов рассмотреть предложение "Баварии", которая в межсезонье планирует найти замену Арьену Роббену и Франку Рибери, утверждает AS.

Ранее вингер был постоянным игроком основного состава, но из-за большого выбора исполнителей Сане был подвержен ротации.

Руководство горожан попытается убедить 23-летнего немца продлить контракт с клубом, который рассчитан до лета 2021 года. Переговоры о новом соглашении начались еще в декабре 2018 года, но стороны так и не достигли договоренности.

В текущем сезоне Лерой Сане провел за "Манчестер Сити" 43 матча, забил 15 мячей и отдал 18 результативных передач.