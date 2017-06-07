СМИ: "Сандерленд" может перехватить Слуцкого у "Халла"

Российский тренер Леонид Слуцкий может возглавить "Сандерленд", утверждает HITC. Специалист провел переговоры с клубом, который рассматривает возможность его назначения на пост главного тренера.
В минувшем сезоне с "Черными котами" работал Дэвид Мойес, но он подал в отставку после вылета в чемпион-лигу.
При этом отмечается, что 46-летний россиянин готов сделать выбор в пользу "Халла". Ранее сообщалось, что Слуцкий подпишет соглашение с "Тиграми", а его контракт будет рассчитан на два сезона. Предполагалось, что его заработная плата составит 450 тысяч фунтов стерлингов в год.
hottie
В борьбу за Слуцкого так же включилась сборная пингвинов Антарктиды.
14:20 7 июня
kolobok27
Время все покажет, а такое гнилье как половина здешних комментаторов тупо должна быть отправлена на расстрел за свой дебилизм
13:41 7 июня
зенит-супер-чемпион
хватит гнобить ЛЁНЧИКА. дайте ЛЁНЕ поработать.
13:19 7 июня
= Даль =
а слабо возглавить сразу два клуба? это будет космос
13:05 7 июня
wedes
А чего Слуцкий добился, чтобы быть нарасхват в топовом чемпионате.
12:52 7 июня
Митяй Антибомж
Virus88 Зря вы гнобите слуцкого, он умный тренер, при нем ЦСКА качественно играл ************* Ха-ха-ха )) Вечнопоследнее место в ЛЧ и вечный рекорд Дырищи )) Качественно ))
12:46 7 июня
Тополь-М
Кучка полоумных дристометов отписалась про Слуцкого, лёжа на диване в растянутых трениках. Угомонитесь, неудачники, ну или работу поищите. Зависть-плохое чувство.
12:31 7 июня
shpasic
как бы Уралан не перехватил этого гениального тренера)
11:52 7 июня
Virus88
Зря вы гнобите слуцкого, он умный тренер, при нем ЦСКА качественно играл, думаю все у него получится в Англии!
11:45 7 июня
lavric999
Оооо, понеслась родимая. Слуцкий в цене. Нужно поднимать ценник, не теряться ему! И побольше, что он мелькал в прессе, так и до Челси доедет))
11:14 7 июня
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ
А--ха--ха=О--хо--хо......... Учил, учил губастый пельмень ""английский Халловский"", а теперь придётся переучиваться на ""Сандерлендский диалект"" ?????
11:07 7 июня
Arty
Перехватить??? Или встрять случайно). Хотя если про Слуцкого, последние новости не шутка, было бы прикольно посмотреть, как он шатается на английском стульчике!
11:00 7 июня
spartak-msk
Сандерленд то поинтереснее вариант гораздо, чем Халл. Давно не вылетал из АПЛ. Должен быстро вернуться
10:50 7 июня
Sandberg
ЛВС стремится попасть туда, где Космос его не найдет)
10:47 7 июня
Коммунист
что за желтый бред? Кому он там нафиг нужен? Если только вторым и то абрамович за него доплачивать будет...
10:02 7 июня
Митяй Антибомж
В очередь за Лёнчиком выстраиваются )) Нарасхват в Англии. Экзотика ))
10:00 7 июня
wedes
Так скоро и под Зиданом зашатается тренерский стул.
09:45 7 июня
qwe20
славно пиарщики бегемота стараются, может действительно его куда-нибудь возьмут на копейки.
09:40 7 июня
горнолыжник из Горно-Алтайска
Похоже Абрамович готовит замену Конте)))))))))))
09:24 7 июня
Пупс138
Прям нарасхват. Вот что значит в Англии быть проектом Абрамовича.
09:16 7 июня
Свинству Бой!
Всякие днища устроили борьбу за такого же тренеришку. Забавно. В итоге его возьмут в первую лигу т.е. в третий по силе дивизион альбиносии. Ленчик, а может все-таки лучше на МКС?! Нет.
09:04 7 июня
Спринт
Ни "Сандерленду", ни "Халл Сити" такой (специалист) как Слуцкий не нужен даже на минимальную по английским меркам зарплату.
09:03 7 июня
ArtTim
)))) а еще в очереди-Челси и МЮ.....
09:00 7 июня