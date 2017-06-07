08:20 7 июня | ФУТБОЛ — Англия

СМИ: "Сандерленд" может перехватить Слуцкого у "Халла"

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Леонид СЛУЦКИЙ.Первый экзамен Слуцкого – "Оксфорд". Что ждет тренера в "Халле"

Российский тренер Леонид Слуцкий может возглавить "Сандерленд", утверждает HITC. Специалист провел переговоры с клубом, который рассматривает возможность его назначения на пост главного тренера.

В минувшем сезоне с "Черными котами" работал Дэвид Мойес, но он подал в отставку после вылета в чемпион-лигу.

При этом отмечается, что 46-летний россиянин готов сделать выбор в пользу "Халла". Ранее сообщалось, что Слуцкий подпишет соглашение с "Тиграми", а его контракт будет рассчитан на два сезона. Предполагалось, что его заработная плата составит 450 тысяч фунтов стерлингов в год.

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КОММЕНТАРИИ (23)
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hottie

В борьбу за Слуцкого так же включилась сборная пингвинов Антарктиды.

14:20 7 июня

kolobok27

Время все покажет, а такое гнилье как половина здешних комментаторов тупо должна быть отправлена на расстрел за свой дебилизм

13:41 7 июня

зенит-супер-чемпион

хватит гнобить ЛЁНЧИКА. дайте ЛЁНЕ поработать.

13:19 7 июня

= Даль =

а слабо возглавить сразу два клуба? это будет космос

13:05 7 июня

wedes

А чего Слуцкий добился, чтобы быть нарасхват в топовом чемпионате.

12:52 7 июня

Митяй Антибомж

Virus88 Зря вы гнобите слуцкого, он умный тренер, при нем ЦСКА качественно играл ************* Ха-ха-ха )) Вечнопоследнее место в ЛЧ и вечный рекорд Дырищи )) Качественно ))

12:46 7 июня

Тополь-М

Кучка полоумных дристометов отписалась про Слуцкого, лёжа на диване в растянутых трениках. Угомонитесь, неудачники, ну или работу поищите. Зависть-плохое чувство.

12:31 7 июня

shpasic

как бы Уралан не перехватил этого гениального тренера)

11:52 7 июня

Virus88

Зря вы гнобите слуцкого, он умный тренер, при нем ЦСКА качественно играл, думаю все у него получится в Англии!

11:45 7 июня

lavric999

Оооо, понеслась родимая. Слуцкий в цене. Нужно поднимать ценник, не теряться ему! И побольше, что он мелькал в прессе, так и до Челси доедет))

11:14 7 июня

РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ

А--ха--ха=О--хо--хо......... Учил, учил губастый пельмень ""английский Халловский"", а теперь придётся переучиваться на ""Сандерлендский диалект"" ?????

11:07 7 июня

Arty

Перехватить??? Или встрять случайно). Хотя если про Слуцкого, последние новости не шутка, было бы прикольно посмотреть, как он шатается на английском стульчике!

11:00 7 июня

spartak-msk

Сандерленд то поинтереснее вариант гораздо, чем Халл. Давно не вылетал из АПЛ. Должен быстро вернуться

10:50 7 июня

Sandberg

ЛВС стремится попасть туда, где Космос его не найдет)

10:47 7 июня

Коммунист

что за желтый бред? Кому он там нафиг нужен? Если только вторым и то абрамович за него доплачивать будет...

10:02 7 июня

Митяй Антибомж

В очередь за Лёнчиком выстраиваются )) Нарасхват в Англии. Экзотика ))

10:00 7 июня

wedes

Так скоро и под Зиданом зашатается тренерский стул.

09:45 7 июня

qwe20

славно пиарщики бегемота стараются, может действительно его куда-нибудь возьмут на копейки.

09:40 7 июня

горнолыжник из Горно-Алтайска

Похоже Абрамович готовит замену Конте)))))))))))

09:24 7 июня

Пупс138

Прям нарасхват. Вот что значит в Англии быть проектом Абрамовича.

09:16 7 июня

Свинству Бой!

Всякие днища устроили борьбу за такого же тренеришку. Забавно. В итоге его возьмут в первую лигу т.е. в третий по силе дивизион альбиносии. Ленчик, а может все-таки лучше на МКС?! Нет.

09:04 7 июня

Спринт

Ни "Сандерленду", ни "Халл Сити" такой (специалист) как Слуцкий не нужен даже на минимальную по английским меркам зарплату.

09:03 7 июня

ArtTim

)))) а еще в очереди-Челси и МЮ.....

09:00 7 июня