СМИ: Санчес не покинет "МЮ", что ставит под вопрос будущее де Хеа

"Манчестер Юнайтед" вероятно, не расстанется с нападающим Алексисом Санчесом, сообщает Goal.com.

Источник указывает, что клуб не смог найти покупателей, которые отдать за него приемлемую сумму. Чилиец - самый высокооплачиваемый игрок команды. Он зарабатывает 400 тысяч фунтов в неделю. Продажа Санчеса могла бы помочь "МЮ" найти деньги на повышение зарплаты голкиперу Давиду Де Хеа по новому контракту, но это обстоятельство серьезно осложняет задачу. Сам же чилийский футболист уходит не собирается, что ставит под вопрос и будущее де Хеа в команде.

30-летний Алексис Санчес в текущем сезоне провел 22 матча за "Манчестер Юнайтед" и забил два мяча при четырех голевых передачах. Его контракт истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.

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