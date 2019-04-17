СМИ: Салах хочет покинуть "Ливерпуль"

Форвард Мохамед Салах может покинуть "Ливерпуль" в связи с разногласиями с главным тренером команды Юргеном Клоппом, информирует AS. Контракт 26-летнего египтянина с мерсисайдцами действует до 30 июня 2023 года.

По информации СМИ, Салах испытывает сильный дискомфорт и сообщил руководству "Ливерпуля", что хочет покинуть команду. Нападающий просит выставить его на трансфер. Управленцы клуба готовы не мешать уходу 26-летнему спортсмену, если он сохранит желание покинуть команду.

В текущем сезоне Салах провел 45 матчей за "Ливерпуль", забил 22 гола и отдал 10 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает Салаха в 150 миллионов евро.

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