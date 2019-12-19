СМИ: Половина игроков «Арсенала» думает об уходе из команды

Около половины футболистов первой команды лондонского «Арсенала» задумываются об уходе, сообщают британские СМИ.

Как информирует The Independent, среди желающих уйти Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и Гранит Джака. Обамеянг, в частности, хочет перейти в клуб, который может бороться за трофеи. Значительная часть игроков считает, что клубу не хватает эффективного руководства. При этом и руководители «канониров» считают, что клубу нужно серьезно обновить состав.

Ранее сообщалось, что команду возглавит Микель Артета — помощник Хосепа Гвардьолы в «Манчестер Сити». Официально эту информацию пока не подтвердили. Испанец должен заменить Унаи Эмери, после увольнения которого и.о. главного тренера стал Фредди Юнгберг.