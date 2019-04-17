СМИ: Покеттино заинтересован в трансфере Сессеньона

Полузащитник "Фулхэма" Райан Сессеньон может стать игроком "Тоттенхэма" в это межсезонье.

В услугах 18-летнего вингера лично заинтересован главный тренер "шпор" Маурисио Покеттино. По информации The Sun, лондонцы опережают в борьбе за игрока "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".

Игроком также интересуется дортмундская "Боруссия", но немецкий клуб готов вступить в переговоры только в следующем году, когда у Сессеньона подойдет к концу соглашение с "Фулхэмом".

"Дачники" оценивают стоимость хавбека в 50 миллионов фунтов стерлингов. Если Сессеньон останется в команде на следующий сезон, то летом 2020 года он сможет покинуть клуб за 500 тысяч фунтов.

В текущем сезоне на счету Райана Сессеньона 34 матча во всех турнирах, 2 гола и 6 результативных передач.