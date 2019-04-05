СМИ: Покеттино может возглавить "Милан"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино может возглавить "Милан". Как утверждает Corriere della Sera, в услугах 47-летнего аргентинского специалиста лично заинтересован исполнительный директор "россонери" Иван Газидис.

Нынешний рулевой "Милана" Дженнаро Гаттузо близок к увольнению. Контракт Покеттино с "Тоттенхэмом" истекает в 2023 года. Ранее в его услугах был заинтересован "Реал".

Покеттино возглавляет "Тоттенхэм" с 2014 года. "Шпоры" занимают 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 64 очка после 32 туров.

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