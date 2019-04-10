СМИ: Покеттино может возглавить "Баварию"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач может быть уволен по окончании текущего сезона. Как утверждает Mundo Deportivo, мюнхенцы рассматривают рулевого "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в качестве замены немецкому специалисту.

"Бавария" рассчитывает привлечь Покеттино возможностью завоевания трофеев - 47-летний аргентинский специалист пока не выигрывал титулов со "шпорами". Он возглавляет "Тоттенхэм" с 2014 года.

"Шпоры" занимают 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 64 очка после 32 туров.

Все о чемпионате Англии - здесь