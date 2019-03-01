СМИ: Погба покинет "МЮ" в случае непопадания команды в Лигу чемпионов

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть клуб летом. Как утверждает Tuttosport, 25-летний француз уйдет из команды, если "красные дьяволы" не попадут в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Фаворитом в борьбе за Погба является "Ювентус". Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Погба провел 34 матча за "МЮ", забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. "Красные дьяволы" занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 55 очков после 28 туров.

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