СМИ: Пикфорд - приоритетный вариант "МЮ" в случае ухода де Хеа

Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal. Клуб рассматривает его как приоритетный вариант в случае ухода Давида де Хеа. Испанца хочет видеть в своем составе "ПСЖ", ворота которого в этом сезоне защищает 40-летний Джанлуиджи Буффон.

Пикфорд перешел в "Эвертон" летом 2017 года и за два последних сезона пока что сыграл во всех играх чемпионата Англии - 38 в прошлом сезоне и 32 в нынешнем. На его счету 58 и 42 пропущенных мяча соответственно.

В прошлом году Пикфорд стал основным вратарем сборной Англии и провел семь матчей на чемпионате мира-2018, где англичане дошли до полуфинала. Всего за национальную команду он отыграл 17 встреч.

Отметим, что за всю историю английской премьер-лиги в воротах "Манчестер Юнайтед" не было ни одного основного вратаря из Англии. Несколько английских голкиперов защищали ворота команды в качестве резервистов, последним из них был Бен Фостер в сезоне-2009/10.