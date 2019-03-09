СМИ: на следующей неделе "МЮ" начнет переговоры с Сульшером о полноценном контракте

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер в ближайшее время может возглавить "красных дьяволов" на постоянной основе. Как утверждает The Daily Record, руководство манкунианцев начнет переговоры с 46-летним норвежским специалистом на следующей неделе.

"МЮ" предложит Сульшеру 4-летний контракт на сумму около 30 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы.

Сульшер был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера "МЮ" в декабре 2018 года после отставки Жозе Моуринью. При нем "красные дьяволы" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв "ПСЖ" в ответном матче 1/8 финала со счетом 3:1. Манкунианцы занимают 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 58 очков после 29 туров.

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