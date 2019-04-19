СМИ: "МЮ" существенно поднимет зарплаты Погба и де Хеа

Руководство "Манчестер Юнайтед" поднимет зарплаты вратарю Давиду де Хеа и полузащитнику Полю Погба, утверждает The Times. Руководство клуба рассчитывает ведущих сохранить футболистов в команде на следующий сезон. Интерес к Погба проявляет "Реал", де Хеа также входит в сферу интересов мадридцев и других европейских клубов.

При этом футболистам "МЮ" планируется снизить зарплаты на 25 процентов, если клуб не пробьется в Лигу чемпионов по итогам сезона.

После 33 матчей "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в таблице чемпионата Англии, в 2 очках от зоны Лиги чемпионов.